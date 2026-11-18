Daily Omega

Die siebte Ausgabe von Daily Omega, dem neuen Börsendienst von finanzen.net, setzt auf den Ausbruch eines US-Gastronomiekonzerns aus einer längeren Seitwärtsphase.

• Es wird ein gehebeltes Investmentprodukt mit einem Open-End-Turbo und Hebel 2,7 angeboten, das auf die weitere Kursentwicklung der Aktie spekuliert, wobei hohe Risiken bestehen.

• Die Aktie eines bekannten US-Unternehmens, das häufig beim Essen besucht wird, hat nach einer langen Seitwärtsbewegung ein neues Jahreshoch erreicht, unterstützt durch positive technische Signale und starkes Wachstum.

Es gibt Aktien, die man nicht erklären muss, weil man ihre Produkte kennt. Diese gehört dazu: Wer in den USA essen geht, besucht dieses Unternehmen oft, ohne es zu wissen. An der Börse war die Aktie lange ein Geduldsspiel. Rund anderthalb Jahre pendelte sie in einer engen Spanne, jeder Ausbruchsversuch scheiterte. Jetzt ist der Deckel weg. Die Aktie notiert auf einem neuen Jahreshoch, die kurz- und die langfristige Durchschnittslinie zeigen beide nach oben. Auch das Geschäft passt ins Bild: Der Konzern wächst schneller als seine Branche, ohne sich auf Rabattschlachten einzulassen, und belohnt seine Aktionäre mit steigender Dividende und Aktienrückkäufen. Welche Aktie das ist, lesen Sie hier.

Dieses Setup lässt sich hebeln. In Ausgabe Nr. 7 von Daily Omega nennen wir dir einen passenden Open-End-Turbo mit Hebel 2,7, samt Knock-out-Schwelle, Kurszielen und Stopp. Den Namen der Aktie verraten wir hier nicht. Den findest du nur in der Ausgabe.

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Hebelprodukte sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Keine Anlageberatung.