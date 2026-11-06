Comeback über dem GD 200: US-Datenspezialist mit rund 30 % Potenzial, Turbo mit Hebel 2,3

Daily Omega

06.11.26 11:00 Uhr

Die zweite Ausgabe von Daily Omega, dem neuen Börsendienst von Finanzen.net, setzt auf ein Comeback.

Ein US-Spezialist für Kredit- und Einkommensdaten wächst im 3. Quartal trotz der Flaute am Hypothekenmarkt um 10 Prozent. Das Geschäft abseits der Hypotheken übertraf die eigene Prognose, und dank KI hob das Management das Margenziel an. Der Chart zeigt eine V-förmige Erholung aus dem Oktober-Tief. Per Kurslücke ging es über den GD 50, Ende Oktober folgte der Ausbruch über den GD 200. Noch notiert die Aktie mehr als ein Drittel unter ihrem Rekordhoch. Unser Setup sieht ein erstes Kursziel mit 28 Prozent Potenzial vor, das zweite liegt 45 Prozent über dem aktuellen Kurs. Der Stopp sitzt unterhalb der Ausbruchslücke. Über 20 Handelstage ist die Aktie mit fast 37 Prozent Plus der stärkste Wert ihrer Peergroup und mit einem KGV 2027e von 18,9 trotzdem günstiger als zwei der drei Wettbewerber.

Dieses Setup lässt sich hebeln. In Ausgabe Nr. 2 von Daily Omega nennen wir dir einen passenden Open-End-Turbo mit Hebel 2,3, samt Knock-out-Schwelle, Kurszielen und Stop-Loss.

Den Namen der Aktie verraten wir hier nicht. Den findest du nur in der Ausgabe.

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Hebelprodukte sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Keine Anlageberatung.