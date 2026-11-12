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Daily Omega

Der KI-Riese, der wieder wächst wie ein Start-up, Turbo mit Hebel 3,0

Der KI-Riese, der wieder wächst wie ein Start-up, Turbo mit Hebel 3,0

Die vierte Ausgabe von Daily Omega, dem neuen Börsendienst von finanzen.net, setzt auf das sechste Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum.

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Viele hatten ihn schon als satten Platzhirsch abgeschrieben, dessen beste Wachstumsjahre vorbei sind. Das jüngste Quartal zeigt das Gegenteil: Der US-Konzern verdient so profitabel wie nie zuvor, und sein wichtigster Gewinnbringer wird schon zum sechsten Mal in Folge schneller. Dieser Motor läuft im Hintergrund, doch er versorgt einen großen Teil der digitalen Welt. Das Management rechnet damit, dass er auch in den kommenden zwei Jahren kräftig zulegt. Die Börse hat das noch nicht voll eingepreist. Gemessen an den Gewinnerwartungen ist die Aktie die günstigste ihrer Branche, und charttechnisch hat sie gerade erst wieder Tritt gefasst. Um welchen Titel es geht und wo das Long-Szenario kippen würde, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

Dieses Setup lässt sich hebeln. In Ausgabe Nr. 4 von Daily Omega nennen wir dir einen passenden Open-End-Turbo mit Hebel 3,0, samt Knock-out-Schwelle, Kurszielen und Stop-Loss.

Den Namen der Aktie verraten wir hier nicht. Den findest du nur in der Ausgabe.

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Hebelprodukte sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Keine Anlageberatung.

Bildquellen: X-markets, finanzen.net

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.