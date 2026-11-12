Der KI-Riese, der wieder wächst wie ein Start-up, Turbo mit Hebel 3,0

KI-Nachrichtenüberblick

• Der US-Konzern, der bereits als Platzhirsch galt, zeigt im jüngsten Quartal höchste Profitabilität und wächst zum sechsten Mal in Folge schneller, insbesondere durch einen wichtigen Gewinnbringer, der einen großen Teil der digitalen Welt versorgt.

• Das Management erwartet, dass dieser Wachstumstrend in den nächsten zwei Jahren anhält, während die Aktie im Vergleich zur Branche noch günstig bewertet ist und charttechnisch wieder Tritt fasst.