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Daily Omega Erstausgabe

22 % Kurssprung nach Zahlen: US-Aktie bricht jetzt aus, Mini-Future mit Hebel 2,6

22 % Kurssprung nach Zahlen: US-Aktie bricht jetzt aus, Mini-Future mit Hebel 2,6

"Daily Omega" - der neue Börsendienst von Finanzen.net - erscheint heute zum allerersten Mal, und schon der Auftakt hat es in sich.

Eine US-Aktie aus dem Gesundheitssektor springt nach starken Quartalszahlen um 22 Prozent nach oben. Das Management hebt die Jahresprognose erneut an. Per Kurslücke überwindet der Titel den GD 200 und die Obergrenze einer monatelangen Handelsspanne. Ein klassisches Ausbruchssignal.

Das Gute: Noch liegt der Kurs gut 13 Prozent unter dem Rekordhoch. Unser Setup sieht ein erstes Kursziel mit 35 Prozent Potenzial vor, der Stopp sitzt knapp unter dem GD 200. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei attraktiven 2,3 zu 1, bis zum zweiten Ziel sogar bei 4,7 zu 1. Über 20 Handelstage hat die Aktie die gesamte Peergroup hinter sich gelassen.

Weil das Setup so klar ist, lässt es sich hebeln. In Ausgabe Nr. 1 von Daily Omega nennen wir dir ein passendes Mini-Future mit Hebel 2,62, samt Knock-out-Schwelle, Kurszielen und Stop-Loss. Du kannst direkt handeln.

Den Namen der Aktie verraten wir hier nicht. Den findest du nur in der Erstausgabe.

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Hebelprodukte sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Keine Anlageberatung.

Bildquellen: Miha Creative / Shutterstock.com, Finanzen.net

Information

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