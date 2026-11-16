Gewinnsprung und technisch über dem 50 und GD 200: US-Biotechkonzern mit rund 20 % Potenzial, Turbo mit Hebel 2,6

Daily Omega

Die sechste Ausgabe von Daily Omega, dem neuen Börsendienst von finanzen.net, setzt auf einen Gewinnsprung zu günstiger Bewertung.

Lange musste der US-Biotechkonzern teilen, jetzt kassiert er voll: Seit die von einem Partner vorgestreckten Entwicklungskosten zur Jahresmitte abbezahlt sind, fließt der komplette Gewinnanteil am Bestseller gegen Neurodermitis und Asthma in die eigene Kasse. Das Ergebnis ist ein Gewinnsprung, der die Ertragskraft dauerhaft auf ein neues Niveau hebt. Ein Haken bleibt: 2027 fällt eine milliardenschwere Einmalzahlung weg, das Gewinnwachstum dürfte sich deshalb vorübergehend deutlich abkühlen.

Die Börse hat trotzdem längst entschieden. Nach den Zahlen machte die Aktie einen kräftigen Satz und läuft nun über den steigenden Durchschnittslinien GD 50 und GD 200, hier haben klar die Käufer das Kommando. Bis zum ersten Ziel winken rund 20 Prozent, bis zum zweiten gut 37 Prozent. Der Stopp liegt auf Schlusskursbasis unter der Nachkaufzone. Fällt die Aktie darunter, wäre der Kurssprung weitgehend verpufft.

Im Vergleich mit der Konkurrenz ist der Titel der Günstigste: Über die letzten 20 Handelstage liegt er klar vorn. Gemessen am Gewinn für 2027 kostet er nur etwa halb so viel wie zwei direkte Konkurrenten.

Dieses Setup lässt sich hebeln. In Ausgabe Nr. 6 von Daily Omega nennen wir dir einen passenden Open-End-Turbo mit Hebel 2,6, samt Knock-out-Schwelle, Kurszielen und Stopp.

Den Namen der Aktie verraten wir hier nicht. Den findest du nur in der Ausgabe.

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Hebelprodukte sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Keine Anlageberatung.