Golden Cross: Medizintechnikkonzern mit rund 30 % Potenzial, Mini-Future mit Hebel 2,6

Daily Omega

10.11.26 11:03 Uhr

Die dritte Ausgabe von Daily Omega, dem neuen Börsendienst von finanzen.net, setzt auf das beschleunigte Wachstum eines Medizintechnikkonzerns nach dem Golden Cross.

• Die Aktie legte in den letzten 20 Handelstagen um 11,81 % zu, ist im Vergleich zur Peergroup teuer, lässt sich jedoch mit gehebelten Produkten wie einem Open-End-Mini-Future hebeln, wobei hohe Risiken bestehen.

• Charttechnisch zeigen der GD 50 und GD 200 nach oben, wobei die Aktie kurzfristig gestreckt ist; ein Rücksetzer wird für einen Einstieg genutzt, mit Potenzial bis zu 52 % bei Ziel 2.

• Der Medizintechnikkonzern steigerte im ersten Quartal 2027 den organischen Umsatz um 13,7 %, vor allem durch eine 88 % Steigerung bei Herzablation, und hebt seine Wachstums- und Gewinnziele an.

Der Medizintechnikkonzern steigerte den Umsatz im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 organisch um 13,7 %, ohne die zusätzliche Verkaufswoche um rund 7 %. Wichtigster Treiber war die Herzablation mit einem Plus von 88 %. Das Management hob die Prognose für das organische Umsatzwachstum auf 7,25 bis 7,75 % an und erhöhte auch das Gewinnziel. Im Dezember folgt der Investor Day als nächster Impuls.

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Charttechnisch zeigen der Gleitende Durchschnitt (GD) 50 und der GD 200 nach oben, der GD 50 steigt weiter. Mit einem Abstand von 14,58 % zum GD 200 wirkt die Aktie kurzfristig gestreckt, deshalb setzt das Setup auf einen Rücksetzer für den Einstieg.

Bis Ziel 1 ergeben sich 31 % Potenzial, bis Ziel 2 52 %, bei einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2,9 beziehungsweise 4,9. Der Stopp sitzt unterhalb des Einstiegsbereichs.

In der Peergroup legte die Aktie über 20 Handelstage um 11,81 % zu, nur ein Konkurrent schnitt mit 15,26 % besser ab. Beim KGV für 2027 liegt der Konzern im Mittelfeld, für 2028 ist er der teuerste Wert der Gruppe.

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Dieses Setup lässt sich hebeln. In Ausgabe Nr. 3 von Daily Omega nennen wir dir einen passenden Open-End-Mini-Future mit Hebel 2,6, samt Knock-out-Schwelle, Kurszielen und Stop-Loss.

Den Namen der Aktie verraten wir hier nicht. Den findest du nur in der Ausgabe.

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Hebelprodukte sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Keine Anlageberatung.