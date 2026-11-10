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Daily Omega

Golden Cross: Medizintechnikkonzern mit rund 30 % Potenzial, Mini-Future mit Hebel 2,6

Golden Cross: Medizintechnikkonzern mit rund 30 % Potenzial, Mini-Future mit Hebel 2,6

Die dritte Ausgabe von Daily Omega, dem neuen Börsendienst von finanzen.net, setzt auf das beschleunigte Wachstum eines Medizintechnikkonzerns nach dem Golden Cross.

Der Medizintechnikkonzern steigerte den Umsatz im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 organisch um 13,7 %, ohne die zusätzliche Verkaufswoche um rund 7 %. Wichtigster Treiber war die Herzablation mit einem Plus von 88 %. Das Management hob die Prognose für das organische Umsatzwachstum auf 7,25 bis 7,75 % an und erhöhte auch das Gewinnziel. Im Dezember folgt der Investor Day als nächster Impuls.

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Charttechnisch zeigen der Gleitende Durchschnitt (GD) 50 und der GD 200 nach oben, der GD 50 steigt weiter. Mit einem Abstand von 14,58 % zum GD 200 wirkt die Aktie kurzfristig gestreckt, deshalb setzt das Setup auf einen Rücksetzer für den Einstieg.

Bis Ziel 1 ergeben sich 31 % Potenzial, bis Ziel 2 52 %, bei einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2,9 beziehungsweise 4,9. Der Stopp sitzt unterhalb des Einstiegsbereichs.

In der Peergroup legte die Aktie über 20 Handelstage um 11,81 % zu, nur ein Konkurrent schnitt mit 15,26 % besser ab. Beim KGV für 2027 liegt der Konzern im Mittelfeld, für 2028 ist er der teuerste Wert der Gruppe.

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Dieses Setup lässt sich hebeln. In Ausgabe Nr. 3 von Daily Omega nennen wir dir einen passenden Open-End-Mini-Future mit Hebel 2,6, samt Knock-out-Schwelle, Kurszielen und Stop-Loss.

Den Namen der Aktie verraten wir hier nicht. Den findest du nur in der Ausgabe.

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Hebelprodukte sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Keine Anlageberatung.

Bildquellen: Invesco, finanzen.net

Information

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