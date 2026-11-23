Daily Omega

Die achte Ausgabe von Daily Omega, dem neuen Börsendienst von finanzen.net, setzt auf das Verlassen der Konsolidierung eines Identitätsspezialisten, der vom Aufstieg der KI-Agenten profitiert

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Unternehmen setzen immer mehr KI-Agenten ein. Diese Programme arbeiten selbstständig, greifen auf Daten zu und lösen Aufgaben ohne menschliches Zutun. Damit wächst das Sicherheitsrisiko, denn jeder Agent braucht klare Zugriffsrechte, so wie ein Mitarbeiter. Das heute besprochene Unternehmen hat darauf eine Antwort. Der Cybersecurity-Spezialist verwaltet bereits die digitalen Identitäten tausender Firmen und will nun auch die KI-Agenten absichern. Das Management meldete das buchungsstärkste Quartal außerhalb eines 4. Quartals und hob die Jahresprognose auf 10 bis 11 Prozent Umsatzwachstum an. Charttechnisch befindet sich die Aktie in einem intakten Aufwärtstrend. Das Setup sieht bis Ziel 1 ein Potenzial von 35 Prozent und bis Ziel 2 von 50 Prozent vor, das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt 1,9 bzw. 2,7.

Dieses Setup lässt sich hebeln. In Ausgabe Nr. 8 von Daily Omega nennen wir dir einen passenden Open-End-Mini-Future mit Hebel 2,8, samt Knock-out-Schwelle, Kurszielen und Stopp.

Den Namen der Aktie verraten wir hier nicht. Den findest du nur in der Ausgabe.

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Hebelprodukte sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Keine Anlageberatung.