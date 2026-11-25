Rücksetzer über dem GD 200: US-Diabetesspezialist mit rund 33 % Potenzial, Turbo mit Hebel 2,7
Die neunte Ausgabe von Daily Omega, dem neuen Börsendienst von finanzen.net, setzt auf einen US-Diabetesspezialisten vor einer möglichen Ausweitung der Medicare-Erstattung.
Ein Medizintechnik-Spezialist, der gerade Rückenwind von gleich drei Seiten bekommt: Eine Studie in einem der renommiertesten Fachjournale der Welt liefert starke Daten, in den kommenden Wochen steht eine wichtige Entscheidung einer US-Behörde an, und das Management kauft für eine Milliarde Dollar eigene Aktien zurück. Nach den Quartalszahlen hat die Aktie Gewinne abgegeben, hält sich aber über einer wichtigen Unterstützung. Mehrere Großbanken haben ihre Kursziele angehoben. Wir zeigen, welchen Knock-out wir für den nächsten Schub ausgewählt haben, wo unsere Ziele liegen und wo der Stopp sitzt.
Dieses Setup lässt sich hebeln. In Ausgabe Nr. 9 von Daily Omega nennen wir dir einen passenden Open-End-Turbo mit Hebel 2,7, samt Knock-out-Schwelle, Kurszielen und Stopp.
Den Namen der Aktie verraten wir hier nicht. Den findest du nur in der Ausgabe.
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Hebelprodukte sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Keine Anlageberatung.
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