Daily Omega

Die neunte Ausgabe von Daily Omega, dem neuen Börsendienst von finanzen.net, setzt auf einen US-Diabetesspezialisten vor einer möglichen Ausweitung der Medicare-Erstattung.

• Das Setup lässt sich hebeln, mit einem empfohlenen Open-End-Turbo mit Hebel 2,7, wobei Kursziele, Knock-out-Schwelle und Stopp festgelegt sind – die Aktie bleibt geheim und ist nur in der Ausgabe erhältlich.

• Trotz Gewinnrückgängen nach Quartalszahlen hält sich die Aktie über einer wichtigen Unterstützung, während Großbanken ihre Kursziele anheben.

• Ein Medizintechnik-Unternehmen profitiert von positiven Studiendaten, bevor eine wichtige US-Behördliche Entscheidung ansteht, und kauft Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar zurück.

Ein Medizintechnik-Spezialist, der gerade Rückenwind von gleich drei Seiten bekommt: Eine Studie in einem der renommiertesten Fachjournale der Welt liefert starke Daten, in den kommenden Wochen steht eine wichtige Entscheidung einer US-Behörde an, und das Management kauft für eine Milliarde Dollar eigene Aktien zurück. Nach den Quartalszahlen hat die Aktie Gewinne abgegeben, hält sich aber über einer wichtigen Unterstützung. Mehrere Großbanken haben ihre Kursziele angehoben. Wir zeigen, welchen Knock-out wir für den nächsten Schub ausgewählt haben, wo unsere Ziele liegen und wo der Stopp sitzt.

Dieses Setup lässt sich hebeln. In Ausgabe Nr. 9 von Daily Omega nennen wir dir einen passenden Open-End-Turbo mit Hebel 2,7, samt Knock-out-Schwelle, Kurszielen und Stopp.

Den Namen der Aktie verraten wir hier nicht. Den findest du nur in der Ausgabe.

Jetzt Daily Omega Nr. 9 als PDF für nur 10 Euro herunterladen und sofort loshandeln.

Hebelprodukte sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Keine Anlageberatung.