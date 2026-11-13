Zurück über dem GD 200: US-Bankensoftwarespezialist mit Aufwärtsimpuls, Mini-Future mit Hebel 2,7

KI-Nachrichtenüberblick

• Das US-Unternehmen für Bankensoftware und Zahlungsinfrastruktur verzeichnete im ersten Quartal 2027 einen Rekordumsatzanstieg von 7 % und eine operative Marge von 28 %, mit einer verbesserten Prognose für Umsatz und Gewinn.

• Die Aktie notiert 12,2 % über dem 200-Tage-Durchschnitt, mit einem Kurspotenzial von bis zu 39 %, und befindet sich in einer positiven technischen Lage.