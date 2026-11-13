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Daily Omega

Zurück über dem GD 200: US-Bankensoftwarespezialist mit Aufwärtsimpuls, Mini-Future mit Hebel 2,7

Zurück über dem GD 200: US-Bankensoftwarespezialist mit Aufwärtsimpuls, Mini-Future mit Hebel 2,7

Die fünfte Ausgabe von Daily Omega, dem neuen Börsendienst von finanzen.net, setzt auf einen Bankensoftware-Anbieter nach angehobener Prognose und Rückkehr über den GD 200.

Der US-Spezialist für Bankensoftware und Zahlungsinfrastruktur meldete für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Rekord: Der bereinigte Umsatz stieg um 7 Prozent, die bereinigte operative Marge erreichte 28 Prozent. Im Wettbewerb um Kernbanksysteme gewann das Unternehmen neun Aufträge, nach vier im Vorjahr. Das Management hob die Prognose an und erwartet nun 6,6 bis 7,4 Prozent bereinigtes Umsatzwachstum sowie 7 bis 8 Prozent mehr Gewinn je Aktie. Charttechnisch notiert die Aktie 12,2 Prozent über dem Gleitenden Durchschnitt (GD) 200, der GD 50 steigt leicht an. Zuletzt überwand sie per Impuls beide Durchschnitte, nun wartet ein Widerstand. Bis Ziel 1 ergibt sich ein Potenzial von 24 Prozent, bis Ziel 2 von 39 Prozent. Der Stopp sitzt oberhalb der jüngsten Rückkaufzone, das CRV liegt bei 2,3 beziehungsweise 3,8.

Dieses Setup lässt sich hebeln. In Ausgabe Nr. 5 von Daily Omega nennen wir dir einen passenden Open-End-Mini-Future mit Hebel 2,7, samt Knock-out-Schwelle, Kurszielen und Stopp.

Den Namen der Aktie verraten wir hier nicht. Den findest du nur in der Ausgabe.

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Hebelprodukte sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Keine Anlageberatung.

Bildquellen: philoro, finanzen.net

Information

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