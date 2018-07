Daimler beschließt Neugliederung des Konzerns

Hamburg (Reuters) - Daimler geht den angekündigten Konzernumbau an.

Der Stuttgarter Autokonzern soll in die drei rechtlich selbständige Einheiten Mercedes-Benz, Truck und Mobility gegliedert werden, teilten Vorstand und Aufsichtsrat am Donnerstag mit. Die Kosten für den Umbau einschließlich Steuereffekten bezifferte Daimler auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Endgültig beschlossen werden soll das Vorhaben von den Aktionären auf der Hauptversammlung im nächsten Jahr.

Den Mitarbeitern sicherte das Unternehmen eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2029 zu. Zudem stellte der Konzern bis 2024 Investitionen von 35 Milliarden Euro in die deutschen Standorte in Aussicht.

Derzeit besteht Daimler aus fünf Divisionen. Künftig werden die Vans der Pkw-Sparte zugeschlagen und die Busse den Lkws. Damit entstehen drei unabhängige Einheiten. Ziel des Umbaus ist eine größere Flexibilität beim Wandel der Branche hin zu Elektromobilität, selbstfahrenden Autos und Mobilitätsdienstleistungen. Der Stuttgarter Konzern will in der Lage sein, leichter Kooperationen und Partnerschaften in einzelnen Geschäftsfelder einzugehen.

Die Aufspaltung großer Konzerne liegt im Trend. Auch Siemens, Volkswagen und dem Zulieferer Continental verfolgen ähnliche Pläne. Anders als Conti plant Daimler derzeit jedoch keinen Teilbörsengang einer Sparte.