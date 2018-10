Daimler betrachtet Brexit mit großer Sorge

Paris (Reuters) - Der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der EU bereitet Daimler Sorgen.

Die möglichen Szenarien für einen Brexit seien "generell besorgniserregend für die wirtschaftliche Entwicklung Europas", sagte Konzernchef Dieter Zetsche am Dienstag auf dem Pariser Autosalon. Es sei in Summe "eine außerordentlich traurige Entwicklung". Daimler habe seit dem Referendum in Großbritannien mögliche Szenarien bewertet, wie sich der Markt voraussichtlich entwickeln werde, um sich darauf vorzubereiten.

Zetsche sagte weiter, er sehe trotz zunehmender Handelshemmnisse weltweit derzeit keine Anzeichen für eine Abschwächung der Autokonjunktur. "Wir sehen nach wie vor sehr viel Dynamik in China." Auch in anderen Regionen sei aktuell keine Wende zum Negativen zu sehen.