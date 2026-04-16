Daimler Buses steckt bis zu 200 Mio Euro in Europa-Servicenetz

DOW JONES--Daimler Buses will in den nächsten Jahren bis zu 200 Millionen Euro in sein europäisches Bus-Servicenetz investieren. Die Bussparte von Daimler Trucks plant laut eigenen Angaben neue Service-Standorten aufzumachen und bestehende zu modernisieren. Derzeit gibt es Daimler Buses an mehr als 630 Standorten in Europa. Erweitert werden solle auch die Ladeinfrastruktur.

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Daimler Buses geht von einem wachsenden Kundeninteresse an E‑Infrastruktur aus einer Hand aus. Dazu wurde jetzt eine eigene Hotline und ein eigenes Team ausschließlich für den Ladesäulen-Service gestartet. Das Angebot gilt zunächst in Deutschland, soll aber auch in zahlreichen europäischen Ländern kommen.

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DJG/rio/mgo

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April 17, 2026 05:13 ET (09:13 GMT)