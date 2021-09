Daimler erwartet wegen Chipmangel Dämpfer im dritten Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler-Chef Ola Källenius erwartet wegen des anhaltenden Chipmangels bis Ende September deutlich geringere Verkäufe bei Mercedes. "Mit den Werkschließungen bei Halbleiterlieferanten in Malaysia und anderswo ist die Herausforderung nun noch größer geworden, sodass unser Absatz im dritten Quartal voraussichtlich spürbar unter dem zweiten Quartal liegen wird", sagte Källenius der Automobilwoche. Von April bis Juni hatte Daimler rund 590.000 Fahrzeuge der Marken Mercedes und Smart ausgeliefert. In den vergangenen Wochen und Monaten waren immer wieder Werke heruntergefahren worden, weil Teile für die Montage fehlten.

Der gebremste Absatz soll sich allerdings nicht in gleichem Maße auf die wirtschaftliche Situation des Konzerns auswirken. "Ich bin froh, dass wir unser Unternehmen in dieser Hinsicht schon deutlich flexibler und wetterfester gemacht haben", so Källenius. Der Daimler-Chef wagte keine Vorhersage darüber, wie lange die Halbleiter-Krise das Geschäft der Autobauer noch beeinträchtigt.

