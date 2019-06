Daimler Financial Services hat neuen Vorstandschef

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Daimler Financial Services AG hat seit dem 1. Juni eine neue Führung. Wie die Daimler AG mitteilte, ist Franz Reiner, bisher Leiter der Mercedes-Benz Bank und Vorstand Daimler Financial Services für die Region Europa, neuer Vorstandschef von Daimler Financial Services. Sein Vorgänger Klaus Entenmann geht in den Ruhestand. Der Unternehmensbereich wird im Rahmen der strategischen Neuausrichtung zum 24. Juli in Daimler Mobility AG umbenannt.

Auch im Aufsichtsrat von Daimler Financial Services gibt es Änderungen. Als Chefkontrolleur folgt der neue Daimler-Finanzvorstand Harald Wilhelm auf Bodo Uebber.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2019 06:11 ET (10:11 GMT)