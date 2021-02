Daimler plant Aufteilung des Konzerns in zwei Unternehmen

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler will den Konzern in zwei unabhängige Unternehmen aufteilen, die sich auf die Kernbereiche Automobil- und Lkw-Geschäft konzentrieren. Das Geschäft mit schweren Nutzfahrzeugen Daimler Trucks soll an die Börse gebracht werden, während das Geschäft mit Premiumautos in Mercedes-Benz umfirmiert werden soll. Für Daimler Truck sei die Aufnahme in den Leitindex DAX geplant.

"Dies ist ein historischer Moment für Daimler und der Anfang für eine tiefgreifende Umgestaltung des Unternehmens", wird Daimler-Chef Ola Källenius in der Mitteilung zitiert. Mercedes-Benz Cars & Vans und Daimler Trucks & Buses seien in Industrien tätig, die sich technologisch und strukturell umfassend verändern. "Diesen Wandel können sie deutlich effektiver gestalten, wenn sie dabei als unabhängige Einheiten agieren - mit einer starken Nettoliquidität und ohne die Einschränkungen einer Konglomerats-Struktur", so der Manager.

February 03, 2021