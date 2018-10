Daimler schraubt erneut Gewinnziele für 2018 nach unten

- von Irene Preisinger

München (Reuters) - Der Dieselskandal wird für Daimler immer teurer.

Zum zweiten Mal binnen weniger Monate kappte der Autobauer deshalb sein Gewinnziel für dieses Jahr. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern werde "deutlich unter Vorjahresniveau" liegen, was einem Minus von mehr als zehn Prozent entspreche, teilte der Konzern am Freitag mit. Vor allem in der Pkw-Sparte Mercedes-Benz holpert es, hier brach der operative Gewinn im dritten Quartal um mehr als ein Drittel ein. Zudem gibt es in der Lieferwagen-Sparte wegen der Umstellung auf die schärferen Abgasmessregeln (WLTP) Probleme mit der Auslieferung.

Wie Daimler weiter mitteilte, lagen die vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal "nun auch deutlich unter den Markterwartungen". Der Konzerngewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) schrumpfte laut vorläufigen Zahlen auf 2,488 Milliarden Euro, nach 3,409 Milliarden vor Jahresfrist. Dies entspricht einem Rückgang von 27 Prozent.

Die Börse reagierte geschockt: Die Aktie fiel nach der Gewinnwarnung um mehr als fünf Prozent.

Daimler hatte im Juni als erster Dax-Konzern einen Gewinnrückgang wegen des globalen Handelsstreits angekündigt. Im Juli überraschten die Schwaben dann mit einem noch stärkeren Ergebniseinbruch als erwartet.

Der Konkurrenz kommt allerdings auch nicht ungeschoren davon: BMW schraubte im September die Gewinnprognose für 2018 nach unten, vor allem wegen heftiger Rabattschlachten rund um die WLTP-Umstellung. Audi kündigte zu Beginn dieser Woche an, die Jahresziele deutlich zu unterschreiten. Die Ingolstädter hatten zuvor eine Geldbuße in Höhe von 800 Millionen Euro rund um den Dieselskandal akzeptiert.