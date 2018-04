Daimler setzt sich für 2018 höheres Gewinnziel

München (Reuters) - Trotz eines Ergebnisrückgangs zu Jahresbeginn setzt sich Daimler für 2018 ein etwas höheres Gewinnziel.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll leicht steigen, kündigte der Stuttgarter Oberklasse-Autobauer am Freitag an. Bislang hatte Daimler ein operatives Ergebnis auf Höhe des Vorjahres angepeilt, das waren 14,7 Milliarden Euro. Zu dem für 2018 geplanten Anstieg sollen unter anderem die Fusion der Carsharing-Geschäfte mit BMW und die Marktentwicklung beitragen. Bei Absatz und Umsatz erwartet Daimler nach wie vor eine leichte Steigerung.

"Wir setzen unseren profitablen Wachstumskurs nachhaltig fort und haben mehr Fahrzeuge in einem ersten Quartal verkauft als jemals zuvor", sagte Vorstandschef Dieter Zetsche. Zum Jahresauftakt fuhr Daimler allerdings weniger operativen Gewinn ein. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging im ersten Quartal auf gut 3,3 Milliarden Euro zurück, das sind zwölf Prozent weniger als vor Jahresfrist. Im Vorjahreszeitraum seien allerdings positive Sondereffekte in Höhe von 700 Millionen Euro angefallen, darunter eine Neubewertung des Anteils an dem gemeinsam mit BMW und Audi übernommenen Kartenanbieters Here und ein Immobilienverkauf.

Analysten hatten mit einem Ebit von gut 3,4 Milliarden Euro im Startquartal gerechnet. Auch beim Umsatz lag Daimler unter den Erwartungen. Die Erlöse stiegen um drei Prozent auf knapp 40 Milliarden Euro. In der zentralen Pkw-Sparte steigerte Daimler die Rendite auf 9,0 von 8,9 Prozent. Damit lag Mercedes-Benz vor Audi mit 8,5 Prozent. BMW legt seine Quartalszahlen in einer Woche vor.

Die Daimler-Aktien lagen im frühen Handel bei Lang & Schwarz 0,6 Prozent im Plus.