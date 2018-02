Daimler steigert operativen Gewinn um 14 Prozent

Stuttgart (Reuters) - Daimler hat den operativen Gewinn im vergangenen Jahr bei anhaltend hoher Nachfrage gesteigert.

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) sei 2017 um 14 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. 2016 hatte der Dax-Konzern allerdings anders als 2017 einige Sonderbelastungen verbucht, so dass die Vergleichszahl niedrig war. Der Umsatz kletterte bei 3,27 Millionen verkauften Pkw und Nutzfahrzeugen, einem Absatzplus von neun Prozent, um sieben Prozent auf 164,3 Milliarden Euro. "Wir haben unseren Trend vom profitablen Wachstum fortgesetzt und erneut Bestwerte bei Absatz, Umsatz und Ergebnis erzielt", erklärte Daimler-Finanzchef Bodo Uebber.

Der Dax-Konzern traf damit beim Jahresergebnis die Erwartungen von Analysten, schnitt im vierten Quartal aber etwas schlechter ab als vorhergesagt. Von Oktober bis Dezember erwirtschaftete Daimler 3,47 Milliarden Euro und damit soviel wie vor Jahresfrist. Unter dem Strich verdiente der Fahrzeughersteller 10,9 Milliarden Euro und damit 24 Prozent mehr, was zum Teil am Buchgewinn durch die Steuerreform in den USA lag. Die Dividende soll auf 3,65 Euro je Aktie von 3,25 Euro im Jahr zuvor steigen.