Daimler stellt Umsatz und Nettogewinn im zweiten Quartal vor

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Auto- und Lastwagenbauer Daimler stellt am Mittwoch in Stuttgart seine vollständigen Geschäftszahlen für das zweite Quartal vor und macht in diesem Zuge auch erstmals Angaben zum Umsatz und zum Nettogewinn. In der Vorwoche hatte der Konzern bereits unter anderem seinen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern im Zeitraum zwischen April und Ende Juni bekanntgegeben - dieser lag mit 5,2 Milliarden Euro über den Markterwartungen. Und das trotz andauernder Lieferengpässe von wichtigen elektronischen Bauteilen, die der Fahrzeugbranche seit Monaten zu schaffen machen.

Ungeachtet der Chipkrise hatte das Unternehmen zuletzt gute Absatzzahlen bekanntgegeben. Im ersten Halbjahr verkaufte Daimler rund 1,16 Millionen Mercedes-Autos - und verpasste damit seinen Absatzbestwert aus dem Jahr 2018 nur knapp. In ihrem wichtigsten Markt China konnten die Schwaben einen Verkaufsrekord vermelden, hier stieg die Zahl der verkauften Mercedes-Pkw auf mehr als etwa 440 000./mbr/DP/nas