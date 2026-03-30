Daimler Truck-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Underperform
Bernstein Research-Analyst Harry Martin hat eine gründliche Analyse des Daimler Truck-Papiers durchgeführt.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Wartungsgeschäft der Lkw-Hersteller mache ein Viertel des Umsatzes aus, aber 35 Prozent und mehr der operativen Ergebnisse (Ebit), schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In Abwärtszyklen bei der Zahl der Neufahrzeuge betrage der Ebit-Anteil des Wartungsgeschäfts sogar mehr als die Hälfte.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 09:48 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 41,22 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 17,52 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113.762 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 10,5 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Daimler Truck am 06.05.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Daimler Trucks