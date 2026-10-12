Daimler Truck-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Daimler Truck-Aktie aus.
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Auftragslage dürfte in Europa über das gesamte Jahresviertel solide gewesen sein, schrieb Nicolai Kempf in einem Ausblick am Montag. Allerdings seien die Aufträge für schwere Nutzfahrzeuge (Class 8) in Nordamerika im September enttäuschend gewesen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:39 Uhr um 0,4 Prozent auf 41,18 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 31,13 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 129.067 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 15,3 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Daimler Trucks