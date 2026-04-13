DAX23.986 +1,0%Est505.965 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6400 +4,7%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.289 -0,2%Euro1,1783 +0,2%Öl98,82 +0,8%Gold4.789 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Sandisk, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Ölpreise, Kryptos, Dell, HP im Fokus
Top News
Nemetschek-Aktie nach Zukauf tiefer: Build-Sparte mit HCSS-Übernahme gestärkt Nemetschek-Aktie nach Zukauf tiefer: Build-Sparte mit HCSS-Übernahme gestärkt
Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an RWE-Aktie Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an RWE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analyse im Fokus

Daimler Truck-Aktie: Bernstein Research gibt Underperform-Bewertung bekannt

14.04.26 10:19 Uhr
Bernstein Research veröffentlicht Prognose: Was jetzt mit der Daimler Truck-Aktie passiert | finanzen.net

Bernstein Research hat die Daimler Truck-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
44,38 EUR 0,17 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Produktions- und Auslieferungszahlen der mexikanischen Werke von Daimler Truck (Freightliner) hätten sich zuletzt wieder dem Niveau von vor der Abschwächung und Strafzöllen der USA angenähert, schrieb Harry Martin am Montagnachmittag. Die Zahlen seien bedeutend, weil rund 60 Prozent des Absatzes auf dem US-Markt aus Mexiko geliefert würden.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 10:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 44,34 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 23,32 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 68.533 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 18,8 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
10:16Daimler Truck UnderperformBernstein Research
13.04.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.04.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
02.04.2026Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
01.04.2026Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.04.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
02.04.2026Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
01.04.2026Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2026Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.03.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.03.2026Daimler Truck NeutralUBS AG
26.03.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2026Daimler Truck NeutralUBS AG
21.01.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10:16Daimler Truck UnderperformBernstein Research
31.03.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
27.03.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
23.03.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
13.03.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen