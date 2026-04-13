Analyse im Fokus

Bernstein Research hat die Daimler Truck-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Produktions- und Auslieferungszahlen der mexikanischen Werke von Daimler Truck (Freightliner) hätten sich zuletzt wieder dem Niveau von vor der Abschwächung und Strafzöllen der USA angenähert, schrieb Harry Martin am Montagnachmittag. Die Zahlen seien bedeutend, weil rund 60 Prozent des Absatzes auf dem US-Markt aus Mexiko geliefert würden.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 10:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 44,34 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 23,32 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 68.533 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 18,8 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:32 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.