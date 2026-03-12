Analyse im Fokus

Deutsche Bank AG hat die Daimler Truck-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe ein solides Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Zudem sollte die robuste Auftragsentwicklung in Nordamerika im laufenden Quartal angehalten und damit den Trend in Europa gespiegelt haben. Hierzulande sehe er das Restrukturierungsprogramm dem Zeitplan voraus.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:33 Uhr bei 43,70 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 12,13 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 263.591 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 17,1 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

