Analyse im Fokus

Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

13.03.26 11:49 Uhr
Deutsche Bank AG veröffentlicht Prognose: Was jetzt mit der Daimler Truck-Aktie passiert | finanzen.net

Deutsche Bank AG hat die Daimler Truck-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
43,54 EUR 0,06 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe ein solides Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Zudem sollte die robuste Auftragsentwicklung in Nordamerika im laufenden Quartal angehalten und damit den Trend in Europa gespiegelt haben. Hierzulande sehe er das Restrukturierungsprogramm dem Zeitplan voraus.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:33 Uhr bei 43,70 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 12,13 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 263.591 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 17,1 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
11:46Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
10:46Daimler Truck UnderperformBernstein Research
09:31Daimler Truck BuyWarburg Research
08:01Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
12.03.2026Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:46Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
09:31Daimler Truck BuyWarburg Research
08:01Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
12.03.2026Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Daimler Truck NeutralUBS AG
16.01.2026Daimler Truck HaltenDZ BANK
08.01.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:46Daimler Truck UnderperformBernstein Research
12.03.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.03.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
24.02.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
22.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research

