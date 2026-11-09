Daimler Truck-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Aktienanalyse

09.11.26 13:19 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Daimler Truck-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 54 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe im dritten Quartal im Industriegeschäft weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, während der vorläufige Ausblick auf das Schlussquartal enttäuscht habe, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zu den jüngsten Zahlen. Die Auftragsentwicklung in Nordamerika bleibe nach den schwachen Orders für schwere Lastkraftwagen im September sowie der anhaltenden Marktschwäche im Oktober ein entscheidendes Thema. Der Auftrags-Marktanteil von Daimler Truck habe sich im Oktober aber verbessert, und bei Mercedes Trucks gehe es weiter bergauf.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Daimler Truck-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Daimler Truck legte um 13:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 40,89 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 22,28 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 262.997 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 14,5 Prozent zu. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2026 von Daimler Truck wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET





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