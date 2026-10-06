Daimler Truck-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

Aktie im Blick

06.10.26 12:43 Uhr

UBS AG-Analyst Hemal Bhundia hat sich das Daimler Truck-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 47 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Hemal Bhundia rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal des Nutzfahrzeugherstellers nicht mit größeren Überraschungen. Das Zahlenwerk dürfte den Erwartungen entsprechen, der Fokus werde wohl aber vor den Aufträgen von Daimler Truck North America in den Monaten September und Oktober liegen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Daimler Truck-Aktie am Tag der Analyse

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:26 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 40,84 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 7,74 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 252.423 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 14,4 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Daimler Truck am 06.11.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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