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Daimler Truck-Aktie: Was Analysten von Daimler Truck erwarten

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
42,87 EUR 1,09 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im April 2026 haben 9 Experten die Daimler Truck-Aktie analysiert.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten empfehlen die Daimler Truck-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 43,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,06 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Daimler Truck in Höhe von 42,94 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research35,00 EUR-18,4922.04.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR16,4421.04.2026
Bernstein Research34,00 EUR-20,8216.04.2026
UBS AG45,00 EUR4,8015.04.2026
Bernstein Research34,00 EUR-20,8214.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.43,00 EUR0,1413.04.2026
RBC Capital Markets50,00 EUR16,4410.04.2026
Deutsche Bank AG49,00 EUR14,1102.04.2026
JP Morgan Chase & Co.47,00 EUR9,4601.04.2026

Redaktion finanzen.net

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01.04.2026Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
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