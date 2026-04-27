Daimler Truck-Aktie: Was Analysten von Daimler Truck erwarten
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Im April 2026 haben 9 Experten die Daimler Truck-Aktie analysiert.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten empfehlen die Daimler Truck-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 43,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,06 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Daimler Truck in Höhe von 42,94 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|35,00 EUR
|-18,49
|22.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|16,44
|21.04.2026
|Bernstein Research
|34,00 EUR
|-20,82
|16.04.2026
|UBS AG
|45,00 EUR
|4,80
|15.04.2026
|Bernstein Research
|34,00 EUR
|-20,82
|14.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|43,00 EUR
|0,14
|13.04.2026
|RBC Capital Markets
|50,00 EUR
|16,44
|10.04.2026
|Deutsche Bank AG
|49,00 EUR
|14,11
|02.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|47,00 EUR
|9,46
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent