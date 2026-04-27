Daimler Truck-Aktie: Was Analysten von Daimler Truck erwarten

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Im April 2026 haben 9 Experten die Daimler Truck-Aktie analysiert.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten empfehlen die Daimler Truck-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 43,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,06 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Daimler Truck in Höhe von 42,94 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 35,00 EUR -18,49 22.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 16,44 21.04.2026 Bernstein Research 34,00 EUR -20,82 16.04.2026 UBS AG 45,00 EUR 4,80 15.04.2026 Bernstein Research 34,00 EUR -20,82 14.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 43,00 EUR 0,14 13.04.2026 RBC Capital Markets 50,00 EUR 16,44 10.04.2026 Deutsche Bank AG 49,00 EUR 14,11 02.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 47,00 EUR 9,46 01.04.2026

Redaktion finanzen.net