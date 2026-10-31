Daimler Truck-Aktie: Was Analysten von Daimler Truck erwarten

31.10.26 18:00 Uhr

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Die Daimler Truck-Aktie wurde im Oktober 2026 von 4 Analysten analysiert.

3 Experten raten die Daimler Truck-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Daimler Truck mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 56,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie, was einem Anstieg von 15,46 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 40,54 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 54,00 EUR 33,20 12.10.2026 RBC Capital Markets 63,00 EUR 55,40 09.10.2026 RBC Capital Markets 63,00 EUR 55,40 08.10.2026 UBS AG 44,00 EUR 8,53 06.10.2026

Redaktion Finanzen.net