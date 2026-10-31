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Daimler Truck-Aktie: Was Analysten von Daimler Truck erwarten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
40.49 EUR 0.06 EUR 0.15 %
Charts | News | Analysen

Die Daimler Truck-Aktie wurde im Oktober 2026 von 4 Analysten analysiert.

3 Experten raten die Daimler Truck-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Daimler Truck mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 56,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie, was einem Anstieg von 15,46 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 40,54 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG54,00 EUR33,2012.10.2026
RBC Capital Markets63,00 EUR55,4009.10.2026
RBC Capital Markets63,00 EUR55,4008.10.2026
UBS AG44,00 EUR8,5306.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Daimler Truck Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.10.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
09.10.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
29.09.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research

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