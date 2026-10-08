Daimler Truck-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Analyse im Blick

08.10.26 10:28 Uhr

Die Daimler Truck-Aktie wurde von RBC Capital Markets einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Absatz des Lkw-Bauers decke sich mit der Markterwartung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:12 Uhr 0,5 Prozent auf 40,87 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 54,15 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 107.840 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 14,5 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Daimler Truck am 06.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT



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