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Analyse im Blick

Daimler Truck-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Daimler Truck-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Die Daimler Truck-Aktie wurde von RBC Capital Markets einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
41.08 EUR 0.41 EUR 1.01 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Absatz des Lkw-Bauers decke sich mit der Markterwartung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:12 Uhr 0,5 Prozent auf 40,87 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 54,15 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 107.840 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 14,5 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Daimler Truck am 06.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

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Datum Rating Analyst
10:26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
29.09.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
28.09.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Daimler Truck Neutral UBS AG

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