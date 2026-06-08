Daimler Truck baut Defence-Geschäft aus

In den nächsten Jahren soll ein mittelhoher dreistelliger Millionenbetrag in die Erweiterung der Entwicklungs-, Produktions-, Vertriebs- und Servicekapazitäten investiert werden. Gebündelt werde das Geschäft unter der neuen Dachmarke Daimler Truck Defence. Aktuell sind etwa 1.000 Mitarbeitende im Defence-Bereich tätig.

DOW JONES--Angesichts der hohen Nachfrage aus dem Verteidigungssektor will Daimler Truck sein Angebot für diese Branche ausbauen. Künftig soll eine größere Bandbreite an Fahrzeuglösungen angeboten werden, von leichten Mehrzweckfahrzeugen bis hin zu schweren taktischen Logistikplattformen, wie der DAX-Konzern mitteilte.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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