Daimler Truck: Chip-Krise wird sich auch 2022 ernsthaft auswirken

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler Truck rechnet auch im kommenden Jahr mit Belastungen aus den Halbleiter-Engpässen. "Die Unsicherheit bleibt bis weit in 2022 bestehen mit ernsthaften Auswirkungen", sagte Finanzvorstand Jochen Goetz anlässlich des Börsengangs des Unternehmens zu Journalisten. Der Tiefpunkt bei der Belieferung mit Chips sollte zwar hoffentlich im dritten Quartal erreicht worden sein. "Der Mangel ist aber weiter da", ergänzte der Manager.

Probleme bereitet die schwierige Lage dem weltweit größten Lastwagenhersteller wie anderen Branchenunternehmen vor allem in der Produktion. Dabei seien die Modelle des Unternehmens sehr gefragt. "Die Nachfrage in Europa und Nordamerika ist weiter sehr, sehr stark", sagte Goetz. Wenn es die Engpässe nicht geben würden, wären 2021 und 2022 "hervorragende Jahre", so der Manager.

Einen Schwerpunkt seiner Arbeit sieht das Management in der Margensteigerung. In vielen Bereichen in Europa sei die Profitabilität nicht dort wo sie sein sollte, so der Finanzvorstand.

Seit Jahren liegt Daimler hier hinter den teils deutlich margenstärkeren Unternehmen wie Volvo, Scania oder Paccar zurück. Bei guten Marktbedingungen soll im Geschäft mit schweren Lastwagen 2025 eine zweistellige Rendite erzielt werden, bekräftigte Daimler-Truck-CEO Martin Daum. "Es ist aber nicht so, dass wir gesagt haben, dass wir nach dem Erreichen der 10 Prozent stoppen", so der Manager. Wenn man aber in dieser Größenordnung angekommen sei, müsse man überlegen, ob man nicht in die Zukunft der Firma investiere. Dieses Jahr sollen es trotz Chip-Engpässen und hoher Rohstoffpreise bestenfalls 8 Prozent Marge werden.

December 10, 2021 05:00 ET (10:00 GMT)