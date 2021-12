Daimler Truck erwartet DAX-Aufnahme im 1. Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler Truck peilt nach dem Börsendebüt am Freitag weiterhin kurzfristig die Aufnahme in den deutschen Leitindex an. "Daimler Truck geht davon aus, dass seine Aktie zum nächstmöglichen Termin - voraussichtlich im ersten Quartal 2022 - im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse in den auf 40 Mitglieder erweiterten Börsenindex DAX aufgenommen wird", teilte die bisherige Nutzfahrzeugtochter der ebenfalls im DAX notierten Daimler AG mit.

Mit dem Gang an die Börse will Daimler Truck eigenständig agieren und die weltweite Marktführerschaft bei schweren Nutzfahrzeugen entkoppelt von der bisherigen Konzernmutter verteidigen. "Mit dem heutigen Tag beginnt für uns eine neue Zeitrechnung", sagte Daimler-CEO Ola Källenius laut Mitteilung am Freitag. Die Neuausrichtung auf zwei "Pure-Play"-Unternehmen (Mercedes-Benz und Truck) soll das "volle Potenzial beider Unternehmen freisetzen und entscheidenden Mehrwert für alle Seiten schaffen", so der Manager.

Locken will der Konzern Investoren mit höheren Renditen, denn insbesondere bei der Profitabilität hat das Lkw-Geschäft Nachholbedarf. Seit Jahren liegt Daimler hier hinter den teils deutlich margenstärkeren Unternehmen wie Volvo, Scania oder Paccar zurück. Bei guten Marktbedingungen soll im Geschäft mit schweren Lastwagen 2025 eine zweistellige Rendite erzielt werden, bekräftigte Daimler Truck zum Börsengang. Dieses Jahr sollen es trotz Chip-Engpässe und hoher Rohstoffpreise bestenfalls 8 Prozent werden.

Daimler-Aktionäre erhalten für je zwei Aktien eine Aktie von Daimler Truck in ihr Depot gebucht. Die Daimler AG bleibt mit 35 Prozent an Daimler Truck der größte Aktionär.

