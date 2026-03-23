Daimler Truck holt Audi-Managerin Bettkober als Personalvorständin
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DOW JONES--Daimler Truck bekommt eine neue Personalvorständin. Wie der Konzern mitteilte, hat er Yvonne Bettkober zum 1. Oktober in den Vorstand berufen. Sie kommt von Audi, wo sie zuletzt "Chief Transformation Officer" war. Daimler Trucks bisheriger Personalvorstand Jürgen Hartwig wird das Unternehmen Ende November auf eigenen Wunsch verlassen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 24, 2026 13:24 ET (17:24 GMT)
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