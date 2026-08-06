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Daimler Truck mit Gewinneinbruch - Geschäfte sollen sich spürbar bessern

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LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Daimler Truck mit Gewinneinbruch - Geschäfte sollen sich spürbar bessern Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im zweiten Quartal unter dem Strich deutliche Abstriche machen müssen. Das Ergebnis je Aktie sackte im Jahresvergleich um fast die Hälfte auf 0,15 Euro ab, wie der Dax-Konzern (DAX) am Freitag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Unter anderem belasteten Zölle die Profitabilität auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt. Vorläufige Zahlen zum Tagesgeschäft hatte das Unternehmen bereits vor gut zwei Wochen vorgelegt.

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Weil es nach der Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen durch die Behörden im zweiten Halbjahr auch insgesamt wieder besser laufen soll, hatte Daimler Truck damals auch die Konzernprognose erhöht. Diese bestätigte Chefin Karin Radström. Die positive Dynamik des zweiten Quartals sollte im dritten Jahresviertel noch deutlich zunehmen, hieß es in der Mitteilung vom Freitag. Der Auftragseingang legte in den drei Monaten bis Ende Juni gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum um 27 Prozent auf 74.448 Fahrzeuge zu.

Der Umsatz im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - war wie bereits bekannt im zweiten Quartal um 6 Prozent gestiegen, doch die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Zinsen in dem Bereich ging um 2,4 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent zurück./men/zb

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DatumRatingAnalyst
13:26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12:31 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research