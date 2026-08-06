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Daimler Truck plant Bau einer neuen Lkw-Produktion in den USA

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DOW JONES--Daimler Truck will auf dem weltweit größten Nutzfahrzeugmarkt Nordamerika seine Produktionskapazitäten mit einer neuen Fabrik ausweiten. Das Unternehmen prüfe derzeit mehrere potenzielle Standorte für das Werk zum Bau von Spezial- und Fernverkehrs-Lkw, wie der DAX-Konzern mitteilte. Nach der endgültigen Standortauswahl soll Ende 2026 mit dem Bau begonnen werden, die Inbetriebnahme sei für 2029 vorgesehen. Die Fertigungsstätte soll Tausende von Arbeitsplätzen bei Daimler Trucks North America (DTNA) schaffen.

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"Das neue Produktionswerk stärkt unsere Wachstumspläne für Nordamerika", wird CEO Karin Radström in der Mitteilung zitiert. "Dieses Werk wird unsere Fähigkeit stärken, branchenführende Produkte zu liefern und gleichzeitig das langfristige Wachstum in den Vereinigten Staaten zu unterstützen", ergänzte John O'Leary, Präsident und CEO von DTNA.

Mit den von US-Präsident Donald Trump festgesetzten Importzöllen auch auf Nutzfahrzeuge wurde Daimler Truck und die gesamte Branche belastet. Seit längerem wurde bereits unter Analysten darüber spekuliert, ob Daimler Truck die Fertigung in Nordamerika angesichts der Zollbelastungen anpassen könnte. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass eine umfangreichere US-Produktion womöglich negative Effekte auf die Marge haben könnte, da die Arbeitskosten höher seien.

Daimler Truck wird am Freitag ausführliche Geschäftszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen und dann sicherlich während der Analysten- und Medienkonferenz die neuen Pläne in Nordamerika näher erläutern.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 16:22 ET (20:22 GMT)

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03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
29.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.