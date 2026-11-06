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Daimler Truck schneidet mit Erholung in USA etwas besser ab als gedacht

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Daimler Truck
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LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im dritten Quartal von der Erholung auf dem im Vorjahr sehr schwachen US-Markt profitiert. Der Umsatz des Industriegeschäfts - also ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - kletterte um ein Fünftel auf 11,6 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Freitag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um fast drei Viertel auf 1,12 Milliarden Euro. Im Industriegeschäft zog die bereinigte operative Gewinnmarge um fast drei Prozentpunkte auf 9,1 Prozent an und fiel damit besser aus als von Analysten erwartet. Der Gewinn je Aktie wuchs ebenfalls stark um über drei Viertel auf 0,91 Euro. Der Auftragseingang legte um 10 Prozent auf 71.168 Fahrzeuge zu. Chefin Karin Radström bestätigte den Jahresausblick./men/stk

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Datum Rating Analyst
12.10.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
09.10.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
29.09.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research

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