Daimler Truck will für 2 Milliarden Euro weitere Aktien zurückkaufen

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will weitere Aktien zurückkaufen. Ab dem zweiten Halbjahr 2025 sollen für bis zu 2 Milliarden Euro eigene Anteile am Markt erworben werden, teilte das DAX-Unternehmen am Montag nach Börsenschluss in Leinfelden-Echterdingen mit. Das Programm soll über einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren laufen. Vorstand und Aufsichtsrat stützen ihre Entscheidung auf die Ermächtigung der Hauptversammlung im Mai. Die Daimler-Truck-Aktie lag nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss 0,4 Prozent im Plus./men/he