Daimler Truck will Strategie anpassen - Investorentag in USA

DOW JONES--Daimler Truck will die Profitabilität auf das Niveau anderer Unternehmen der Branche erhöhen und plant dafür Anpassungen an der Strategie. Aktuell arbeite der Vorstand an der Überarbeitung und Anpassung der Konzernstrategie, kündigte der DAX-Konzern an. Investoren sollen am 8. Juli während eines Capital Market Day in Charlotte, North Carolina, darüber informiert werden. Erste Schritte habe Daimler Truck bereits eingeleitet: So seien die Geschäfte von in China und Indien, die bisher zum Segment Trucks Asia gehörten, mit Mercedes-Benz Trucks Europa und Lateinamerika zusammengeführt worden.

Wer­bung Wer­bung

Ob das Unternehmen auch an der Lokalisierung der Fertigung angesichts der Debatte um Einfuhrzölle Änderungen vornehmen will, ist bisher unklar. Einer Kalkulation von UBS zufolge produziert Daimler Truck etwa 65 Prozent aller Trucks für den US-Markt in Mexiko. Zwar könnte der Konzern rein theoretisch auch alle Trucks zumindest perspektivisch direkt in den USA herstellen - die entscheidende Frage wird aber sein, ob und wie schnell das Unternehmen das umsetzen könnte, hieß es von Analysten zuletzt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2025 02:51 ET (06:51 GMT)