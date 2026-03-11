DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -3,1%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.146 -1,2%Euro1,1552 ±-0,0%Öl97,52 +4,2%Gold5.167 +0,1%
Zalando wächst kräftig und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang
Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt?
10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - Zahlen von BMW, Zalando und RWE, Ballard Power-Aktie mit Bilanz im Blick
Daimler Truck zahlt trotz Gewinnrückgang stabile Dividende

12.03.26 07:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
40,40 EUR -1,43 EUR -3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
54,13 EUR -0,51 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Daimler Truck hat vergangenes Jahr angesichts rückläufiger Lkw-Verkäufe weniger umgesetzt und verdient. Die operative Marge sank vor allem wegen eines schwierigen Geschäfts in Nordamerika spürbar, lag aber dank eines guten Schlussquartals etwas über den Markterwartungen. Die Dividende soll trotz des Gewinnrückgangs mit 1,90 Euro auf dem Niveau des Vorjahres bleiben. Der Ausblick für das neue Gesamtjahr fällt vorsichtig aus.

Im abgelaufenen Jahr sank der Umsatz laut Mitteilung um 10 Prozent auf 45,91 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT rutschte noch deutlicher um 19 Prozent auf 3,78 Milliarden Euro ab. Die bereinigte Umsatzrendite des Industriegeschäfts lag bei 7,8 Prozent gegenüber 8,9 Prozent im Vorjahr.

Damit übertraf der DAX-Konzern die Konsensschätzungen der Analysten leicht: Diese hatten im Gesamtjahr eine Marge von 7,7 Prozent erwartet. Alleine im Schlussquartal erzielte Daimler Truck eine Rendite von 6,0 nach 8,0 Prozent im Vorjahr - erwartet wurden nur 5,6 Prozent.

Für 2026 erwartet das Unternehmen eine bereinigte Umsatzrendite für das Industriegeschäft zwischen 6 bis 8 Prozent. Der Umsatz des Industriegeschäfts soll zwischen 42 Milliarden und 46 Milliarden Euro liegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)

