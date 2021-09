Daimler verbündet sich mit Stellantis bei Batteriezellen-Produktion

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler beteiligt sich an der Batteriezellen-Allianz von Stellantis und Totalenergies. Wie der DAX-Konzern mitteilte, beteiligt sich Mercedes-Benz am europäischen Batteriezellenhersteller Automotive Cells Company (ACC). Die Gesamtinvestition in das Gemeinschaftsunternehmen umfasse ein Volumen von mehr als 7 Milliarden Euro - in einer Kombination aus Eigenkapital, Fremdkapital und öffentlicher Förderung.

"Die Beteiligung ist ein strategischer Meilenstein auf unserem Weg zur CO2-Neutralität", sagte Daimler-CEO Ola Källenius laut Mitteilung. "Gemeinsam mit ACC werden wir Batteriezellen und -module in Europa entwickeln und effizient produzieren - maßgeschneidert auf die spezifischen Anforderungen von Mercedes-Benz."

Der Stuttgarter Konzern hatte im Juli angekündigt, wesentlich stärker als bisher auf den Umstieg auf vollelektrische Autos zu setzen. Dafür benötigt das Unternehmen bis zum Ende des Jahrzehnts Kapazitäten von insgesamt mehr als 200 Gigawattstunden. Mit den Partnern will Daimler weltweit acht Zellfabriken errichten, davon vier in Europa.

September 24, 2021 02:30 ET (06:30 GMT)