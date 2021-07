Daimler verdient im zweiten Quartal spürbar mehr als gedacht

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler hat im abgelaufenen zweiten Quartal erneut mehr verdient als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag vorläufigen Zahlen zufolge bei 5,42 Milliarden Euro, wie der Dax (DAX 30)-Konzern am frühen Donnerstag überraschend mitteilte. Das war deutlich mehr, als Analysten zuvor mit 4,3 Milliarden Euro erwartet hatten. Im Vorjahreszeitraum hatten die Stuttgarter wegen des Einbruchs der Automärkte in der Corona-Pandemie einen bereinigten operativen Verlust von gut 700 Millionen Euro ausgewiesen und unter dem Strich einen Milliardenverlust eingefahren.

Daimler profitiert davon, dass die Kunden derzeit mehr und mehr zu teureren Autos greifen und der Konzern zudem am Markt hohe Preise durchsetzen kann. Vorstandschef Ola Källenius hatte bereits vor der Corona-Krise ein rigides Sparprogramm mit dem Wegfall zehntausender Jobs auf den Weg gebracht. In der Pandemie trat Daimler dann noch stärker auf die Kostenbremse, was sich noch auswirkt. Zudem verkaufte das Unternehmen weltweit von der lukrativen Stammmarke Mercedes-Benz zwischen April und Ende Juni dieses Jahres 581 201 Pkw an die Kunden - ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Sowohl die Sparte Mercedes-Benz mit Pkw und Vans als auch die Lkws und Busse konnten besser abschneiden als am Aktienmarkt gemeinhin gedacht. Die bereinigte operative Marge von Mercedes-Benz lag mit 12,8 Prozent allerdings nicht mehr ganz so hoch wie im glänzenden ersten Jahresviertel. Bei Trucks und Bussen erreichte Daimler mit der starken Markterholung bei schweren Nutzfahrzeugen diesmal eine bereinigte operative Marge von 8,3 Prozent. Beide Sparten hatten vor einem Jahr operative Verluste eingefahren.

Beim für Investoren wichtigen freien Mittelzufluss im Industriegeschäft schnitt Daimler ebenfalls besser ab als von Experten erwartet. Zum Umsatz und zum Nettogewinn machte Daimler zunächst keine Angaben. Das Unternehmen will die finalen Zahlen kommende Woche am 21. Juli veröffentlichen./men