Daimler verlängert Vertrag von China-Chef Troska bis Ende 2025

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler bindet China-Chef Hubertus Troska fünf Jahre länger an das Unternehmen. Der Vertrag des Managers wurde vom Aufsichtsrat bis Ende Dezember 2025 verlängert, wie die Daimler AG mitteilte. "Die hervorragende Zusammenarbeit mit Hubertus Troska setzen wir sehr gerne fort. Hubertus Troska hat die Geschäftsaktivitäten des Daimler-Konzerns und insbesondere der Marke Mercedes-Benz in China mit herausragendem Erfolg entwickelt und vorangetrieben", wird Daimler-AR-Chef Manfred Bischoff in der Mitteilung zitiert.

Der Stuttgarter Konzern wolle seinen konzernweiten Fußabdruck in China strategisch "deutlich ausbauen". China sei mittelfristig die weltgrößte Wachstumsregion, der mit Abstand wichtigste Markt für Mercedes-Benz Pkw und "essenziell für unser Truck- und Van-Geschäft". Außerdem wolle der Konzern die Forschung- und Entwicklung, die lokale Produktion und den Einkauf weiter verstärken. Troska komme hierbei eine "Schlüsselrolle" zu, so Bischoff.

