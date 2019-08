Daimler vor Rebound?

Die zurückliegenden Wochen waren für Daimler-Aktionäre eine große Herausforderung. Vor allem die exportorientierten Titel aus dem Automobilsektor kamen unter die Börsenräder. Aber auch der Diesel-Skandal belastete noch. Die Hoffnung ruht auf der zweiten Jahreshälfte.

Zwei Mal innerhalb der vergangenen Wochen hat Daimler eine Gewinnwarnung abgegeben. Zwar legte der Umsatz im zweiten Quartal dennoch um fünf Prozent auf knapp 43 Mrd. Euro zu. Dennoch stand netto ein Verlust von 1,2 Mrd. Euro in den Büchern, im Vorjahreszeitraum blieb noch ein Gewinn von 1,8 Mrd. Euro hängen. Zuletzt hatte Daimler einen Quartalsverlust vor rund zehn Jahren gemeldet. Die schwache Autokonjunktur sowie zahlreiche unternehmensinterne Probleme mit Airbags, Lieferschwierigkeiten und der Diesel-Skandal belasteten das Ergebnis.

Damit Daimler wieder in die Erfolgsspur kommt, kündigte der neue Chef Källenius noch schärfere konzernweite Sparprogramme und eine Überprüfung des Produktportfolios an. Offen bleibt aber, wie die Zielrendite von 8 bis 10 Prozent für das Pkw-Geschäft erreicht werden soll, obwohl hohe Ausgaben für neue Antriebe wie etwa die E-Mobilität anstehen sowie Diesel-Altlasten erst beseitigt werden müssen. Die Risiken bleiben also, obwohl im November die Sparpläne verkündet werden und damit die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verbunden ist.

Momentum macht Hoffnung

Die Aktie hat viel gelitten: Seit Ende April sackte das Papier um rund 30 Prozent ab. Vor wenigen Tagen bezahlten Anleger etwa 40 Euro – wie zuletzt im Frühjahr 2013. Allerdings hat die Aktie nach dem Kursrutsch auch Chancen auf eine Gegenbewegung, wie das Momentum (MACD) zeigt, das wieder leicht nach oben dreht. Die nächste Hürde liegt bei knapp 45 Euro. An der 200-Tagelinie bei rund 50 Euro (rot) befindet sich der nächste Widerstand.

