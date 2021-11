Daimler will gesamte Renault-Beteiligung verkaufen

Von Cristina Roca

PARIS (Dow Jones)--Daimler will sich von der gesamten Beteiligung an der französischen Renault SA trennen. Wie die Daimler AG mitteilte, soll nach Börsenschluss am Mittwoch ein beschleunigtes Privat-Platzierungsverfahren für institutionelle Anleger gestartet werden. Der Daimler-Pensionsfonds hält 9,2 Millionen Renault-Aktien im Wert von 315,6 Millionen Euro, basierend auf dem Schlusskurs der Aktie von 34,30 Euro am Mittwoch.

Die industrielle Partnerschaft der beiden Unternehmen werde durch die Transaktion nicht beeinträchtigt, so Daimler. Anfang dieses Jahres hatte Renault seinen gesamten Anteil an Daimler für rund 1,14 Milliarden Euro verkauft.

November 10, 2021 13:00 ET (18:00 GMT)