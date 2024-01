Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zum Vortag unverändert notierte die Daimler Truck-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 34,02 EUR.

Mit einem Kurs von 34,02 EUR zeigte sich die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel um 14:05 Uhr kaum verändert. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,18 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,89 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,00 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 562.430 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,41 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,57 EUR ab. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 23,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,67 EUR aus.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 13.860,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13.507,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

