Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 33,49 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 33,49 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 33,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 419.278 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 34,44 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,84 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 25.05.2023. Abschläge von 17,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,83 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.860,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.507,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 01.03.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,44 EUR je Daimler Truck-Aktie.

