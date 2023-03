Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Die Aktie legte um 12:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 30,20 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,35 EUR. Bei 30,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 153.433 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 32,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 7,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 48,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,29 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daimler Trucks