Daimler Truck Aktie News: Hausse bei Daimler Truck am Freitagnachmittag

So entwickelt sich Daimler Truck

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 17,3 Prozent im Plus bei 44,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 17,3 Prozent auf 44,30 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 44,72 EUR. Bei 41,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.897.550 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 0,95 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 26.05.2023. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 60,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 EUR, nach 1,30 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,83 EUR an.

Am 07.11.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.03.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie im Plus: Fusion der Daimler Truck-Geschäften mit Toyota-Tochter Hino verzögern sich

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start fester