Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck springt am Vormittag hoch

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 11,8 Prozent auf 42,25 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 376.715 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,25 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Abschläge von 34,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,30 EUR aus. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 46,60 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 13.860,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 20.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

