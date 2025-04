Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 37,02 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 37,02 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 36,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 82.598 Daimler Truck-Aktien.

Am 03.04.2024 markierte das Papier bei 47,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 22,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 25,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,78 EUR.

Am 14.03.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14,35 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,51 EUR je Aktie belaufen.

