Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,54 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,2 Prozent auf 32,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 32,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 368.190 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,44 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 22,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13.880,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 12.104,00 EUR umsetzen können.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Daimler Truck-Investition eingebracht

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Produktion vom Semi Truck angelaufen - darum setzt der Tesla-Lkw neue Maßstäbe

Daimler Truck-Aktie legt zu: Daimler Truck-Lager in Halberstadt erhält letzte Baugenehmigung